الأردن: بدء التنقيب عن النفط في الجفر والسرحان خلال فبراير المقبل

أعلن الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أن العمل جار على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في المملكة، والتعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستشكافية، ولن يكون هناك تعاقد مع أية شركة لا تمتلك الخبرات الكافية.



وتوقع الوزير الخرابشة ان يشهد العامان المقبلان نشاطا قويا لأعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة من خلال تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي ثنائية الأبعاد وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية، ودعوة الشركات المهتمة إلى تقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف.



وقال إن الوزارة بدأت بعمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان، وستبدأ عمليات الحفر في المنطقة خلال شهر فبراير عام 2022.



وفيما يتعلق بحقل حمزة النفطي، أوضح الخرابشة أن الوزارة تتابع حاليا برنامج العمل المعد لحقل حمزة بهدف زيادة الإنتاج من خلال حفر 3 آبار عميقة، متوقعا بدء الحفر في شهر أغسطس المقبل الذي سيستغرق 12 شهرا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحليل المعلومات الزلزالية الخاصة بالمنطقة لتحديد مواقع الآبار، كما سيتم إعادة الدخول إلى بئرين محفورين سابقا لمعرفة مدى قدرتهما على الإنتاج.



وأضاف أن دراسة تفصيلية لمنطقة شرق الجفر تجري حاليا لحفر 3 آبار متوسطة العمق في حال اثبتت الدراسات ذلك، وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية.



واكد ان العمل جار على تعزيز وبناء القدرات المحلية للاستفادة من الخبرات الأردنية المتراكمة في القطاع، ووضع مواصفات شراء حفارة متطورة للمساهمة في أعمال التنقيب في مختلف مناطق المملكة.



وبين أن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب ان تحظى بالاهتمام للاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية استغلال هذه الثروات واستقطاب الاستثمارات والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستشكاف والتعدين العالمي.



واكد الخرابشة حرص الوزارة على استقبال أي مستثمر لديه القدرة الفنية والمالية لتنفيذ برامج العمل المتفق عليها، وأنها تتعامل مع المستثمرين كافة ضمن أنظمة وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتنشيط قطاع الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز.