عقد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الأردني السريلانكي



عقدت جمعية “رجال الأعمال الأردنيين” بالتعاون مع الغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا وبالتنسيق مع السفارة السريلانكية في عمان، اليوم الثلاثاء، عن بعد، الدورة الأولى لمجلس الأعمال الأردني السريلانكي المشترك.



وحسب بيان صحفي للجمعية، تهدف اتفاقية تأسيس المجلس، والتي وقعت على هامش الجلسة، إلى تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال، والتعاون الاستثماري المشترك وتبادل المعلومات وزيارات الوفود التجارية وتشجيع تأسيس شركات مشتركة.



وأشار رئيس الجمعية حمدي الطباع، خلال افتتاح الدورة التي حضرها أصحاب أعمال من الجانبين وجرى خلالها مناقشة العديد من القضايا التجارية والاستثمارية، إلى أن الأردن يرتبط مع سريلانكا بعلاقات اقتصادية قوية منذ عام 1965، فيما شهدت مبادلات البلدين التجارية نموا جيدا خلال السنوات الماضية.



وأكد وجود العديد من الفرص غير المستغلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بمختلف القطاعات، مبينا أن تأسيس المجلس يمثل خطوة كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المشتركة.



ولفت الطباع إلى أن الجمعية تلعب دورا مهما بالترويج للبيئة الاستثمارية والتعريف بأهم الفرص الاقتصادية المتاحة بالأردن، إلى جانب حرصها المستمر على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.



وأكد وجود العديد من المجالات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، والتي تشكل فرصًا للتعاون خاصة بقطاعات الزراعة والمنتجات الغذائية والتعدين والمنتجات الكيميائية والملابس والصناعات الدوائية والبلاستيك والمطاط.



وأكد رئيس الغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا رافي جايواردين، من جهته، أهمية تأسيس المجلس ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية، وايجاد شراكات استراتيجية مشتركة يستفيد منها كلا البلدين، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده للاستفادة منها.



وأشارت سفيرة سريلانكا لدى المملكة شانيكا ديساناياكا، بدورها، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ويميل لصالح بلادها.

وأكدت ضرورة عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين لتعزيز العلاقات والتعريف بأسواق البلدين والقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، داعية القطاع الخاص الأردني إلى الاستثمار في سريلانكا.



وبينت السفيرة ديساناياكا وجود استثمارات لبلادها في الأردن بقطاع الألبسة من خلال مصنع بمدينة سحاب وله أفرع جديدة في مأدبا ويسهم بتوظيف قوى عاملة من كلا الجانبين.



وأكد السفير غير المقيم في سريلانكا محمد الكايد، بدوره، أن تأسيس مجلس الأعمال يعد خطوة مهمة بمجال تطوير العلاقات الثنائية والعمل المشترك، مبينا وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كلا البلدين لا سيما بالغذاء والأدوية.

وأشار إلى أن السفارة الأردنية في سريلانكا على استعداد للتعاون في سبيل تسهيل عملية تطوير العلاقات المشتركة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.