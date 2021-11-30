"التنمية المحلية": تطبيق قرار منع غير الملقحين من دخول المقار الحكومية.. غدا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة أزمة كورونا، أصدرت قرارا يوم 17 أكتوبر الماضي، بعدم السماح بدخول الموظفين غير المطعمين، وبناء على ذلك تم تشكيل فرق عمل لتطعيم الموظفين بديوان عام الوزارة والوحدات التابعة لها.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع قناة "dmc": " تواصل الوزير مع المحافظين وتم إرسال الموظفين غير المطعمين، وتم التنسيق مع الوحدات الصحية لتوفير اللقاح لهؤلاء الموظفين وهو ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين، ويتم متابعة هذا الأمر بشكل يومي".

ونوه بأنه بداية من غدا، لن يتم السماح للمواطنين بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاتهم إلا بعد التأكيد من الحصول على اللقاح أو لديه شهادة pcr تفيد سلبية حالته ضد “كورونا”، لافتا إلى أنه "تم التعميم بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الموظفين.

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تعميم للإجراءات الوقائية بالمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام، وإجراءات صارمة للمقاهي التي تستخدم " الشيشة " وهي تصل لـ الغلق لمدة أسبوعين مع الغرامة.