الجمعة.. أولى ليالى عرض "زقاق المدق" على مسرح البالون

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحى "زقاق المدق" عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، بعد نجاحها الكبير على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية خلال الموسم الصيفى، وذلك فى الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر المقبل على مسرح البالون بالعجوزة.



المسرحية رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج عادل عبده، البطولة للفنانين " دنيا عبد العزيز، مجدى فكرى، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، عبدالله سعد، سيد جبر، حسان العربى، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، ابراهيم غنام، صابر عبدالله، أحمد مصطفى، محمد النوبى، محمد زينهم ".

العرض من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح الدين لبيب، تصميم ديكور محمد الغرباوى، تصميم أزياء مروة عودة، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد جميعى، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، مخرج منفذ وليد صلاح وأحمد يونس، هيئة الإخراج "محمود كامل، إيهاب علوان، إبراهيم أبو النجا، أحمد الصواف، أحمد طارق، محمد الشيمي"، مشرف على هيئة الإخراج وليد طه، تصميم دعاية مصطفى عوض، مدير الإنتاج أمل حبيب.