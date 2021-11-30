1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 286 مبايعة بقيمة 915.04 مليون درهم منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 217.25 مليون درهم و253 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 697.79 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 61 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 562.62 مليون درهم منها 20 رهنًا لأراض بقيمة 100.49 مليون درهم و86 رهنا لفلل وشقق بقيمة 462.13 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 272 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 66 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 43.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 9 ملايين درهم.