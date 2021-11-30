3.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 907 مبايعات بقيمة 2.27 مليار درهم منها 120 مبايعة للأراضي بقيمة 556.72 مليون درهم و787 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثه بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة ام سقيم الاولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 310 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 898.43 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 164.74 مليون درهم و192 رهن فلل وشقق بقيمة 733.68 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 272 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 77 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 48 هبة بقيمة 120.07 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 38 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 24 مليون درهم.