اسبوع غرفة دبي للاستدامة يدعو لتعزيز التنوع والاندماج في مكان العمل

دعا المشاركون في أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2021 إلى اعتماد منهجيات مرنة ومبادرات فعالة لتعزيز التنوع والاندماج في بيئة العمل، مؤكدين ان ترسيخ إمكانات التنوع والاندماج في مكان العمل لها تأثير كبير وإيجابي للأعمال التجارية إلى جانب تحسين مشاركة الموظفين وثقتهم.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات والشركات في الدولة لتعزيز ثقافة الاندماج داخل مؤسساتهم، مؤكدين أن التواصل الشفاف، وتمكين الموظفين من مختلف الفئات، والسلامة النفسية والجسدية، والمرونة والثقة سيساهم في ترسيخ وتعزيز التنوع والاندماج في مكان العمل.

جاء ذلك خلال اختتام غرفة دبي بنجاح لفعاليات "أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2021" الذي نظمته مؤخرا، حيث شارك في الحملة التي أطلقتها الغرفة خلال الأسبوع تحت عنوان "معًا لبناء مكان عمل شامل"، أكثر من 37 ألف موظف، و272 شركة ومؤسسات أكاديمية ومؤسسات غير ربحية، حيث تم تنظيم أكثر من 160 مشروعًا ونشاطًا وفعالية للموظفين خلال فترة الحملة.

وشارك في الحفل الختامي الافتراضي للأسبوع كل من أريادن نيركيزوغلو، مدير التسويق في شركة "هنتير فودز Hunter Foods"، وهيلين كولون، مدير عام شركة "موالاجاه فيوليا Moalajah Veolia"، وكونال وادواني، رئيس قسم الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجوعة "شويترام"، حيث شاركوا الحضور توصياتهم، مؤكدين إلى أن التنوع والاندماج يجلبان وجهات نظر جديدة وابتكارًا للأعمال التجارية إلى جانب تحسين مشاركة الموظفين وثقتهم.

وتضمنت فعاليات أسبوع الاستدامة تنظيم سلسلة من الفعاليات، حيث شملت "حوار الرؤساء التنفيذيين "إلى جانب طاولة نقاش مستديرة حول أبرز التحديات والفرص الخاصة بالتنوع والاندماج، بالإضافة إلى الحوار المخصص للشركات المعنية لتسليط الضوء على التقنيات المختلفة والأدوات المبتكرة ودراسات الحالة التي ساعدت في رفع مستوى التنوع والشمولية في مكان العمل، وإطلاق حملة تديرها الشركات تحت عنوان "معًا لبناء مكان عمل شامل"، وإقامة حفل ختامي للكشف أهم النتائج وأبرز التأثيرات الرئيسية لأسبوع الاستدامة 2021.

وفي حوار المخصص للشركات المعنية، قدم العديد من المتحدثين حلولًا تقنية مختلفة تهدف إلى دعما لاستراتيجيات الرامية لتحقيق التنوع والاندماج في مكان العمل، فضلًا عن قيامهم بتحديد الفوائد والتحديات التي تواجهها هذه الشركات وأبرز الحلول التي يتم استخدامها عالميًا.

وقال الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي: تعكس المشاركة القوية في أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2021 التزام قادة ومسؤولي الاستدامة من مجتمع الأعمال في دولة الإمارات ودبي بشكل خاص الذين قدموا، خلال أسبوع الفعالية، رؤى قيمة حول ما يمكن فعله لتحسين التنوع والاندماج في مكان العمل.