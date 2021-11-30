أسهم أوروبا تتراجع بعد تحذيرات الأحتياطي الفيدرالي

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول من أن التضخم في الولايات المتحدة قد لا يكون عابرا وتوخي المستثمرين الحذر وسط مخاوف بشأن فعالية اللقاحات الحالية في الوقاية من متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9% بعد أن هبط بما يصل إلى 1.6 بالمئة أثناء الجلسة إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع.

وأثناء شهادة أدلى بها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، قال باول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستخدم أدواته لتهدئة الأسعار وربما ينظر في تسريع وتيرة إنهاء برنامجه لمشتريات السندات.

وأضاف ان البنك المركزي الأميركي ينتظر المزيد من التفاصل بشأن أوميكرون قبل أن يتخذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.

وجاء قطاع السفر والترفيه الأوروبي في مقدمة الخاسرين في جلسة اليوم مع هبوط مؤشره 2.8 في المئة، موسعا خسائره هذا الشهر إلى 20.6 بالمئة، أسوأ شهر له منذ مارس آذار 2020.

وينهي ستوكس 600 نوفمبر تشرين الثاني على خسائر قدرها 2.6 بالمئة، بعد صعوده 4.6 بالمئة الشهر الماضي.