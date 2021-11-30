تراجع إنتاج النفط الأميريكي في سبتمبر إلى نحو 11 مليون برميل يوميا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 380 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول إلى 10.809 مليون برميل يوميا، من رقم معدًل بلغ 11.189 مليون برميل في أغسطس آب، وفقا للتقرير الشهري لـ إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وجاء الانخفاض بينما تراجع الإنتاج من المنطقة البحرية في خليج المكسيك بمقدار 464 ألف برميل يوميا، وهو ما غطى على زيادات من الحقول البرية.

وقال التقرير إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت إلى 2.667 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول مقابل 2.996 مليون برميل يوميا في آغسطس آب.

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