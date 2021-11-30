الجنيه الاسترليني يتراجع مع توقعات تثبيت أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع الجنيه الاسترليني، مقابل اليورو والدولار، بينما يخشى المتعاملون أن بنك انكلترا المركزي ربما يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الشهر القادم وسط المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وهبط الاسترليني 0.5% أمام العملة الأوروبية إلى 85.15 بنس لليورو بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين.

وأمام العملة الخضراء، هبطت العملة البريطانية 0.47 بالمئة إلى 1.3247 دولار بعد أن لامست أضعف مستوى لها منذ ديسبمر كانون الأول 2020 عند 1.3194 دولار.

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