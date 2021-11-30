غرفة شركات السياحة توضح ضوابط العمرة

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إنه لم يتم فتح باب العمرة للمصرين من الجانب السعودي حتى الأن، موضحا أن تنظيم أعمال العمرة وإصدار التأشيرات لم يتم تفعيله حتى هذه اللحظة في أنظمة العمل بالسعودية.

وأضاف “السيسى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أنه متوقع أن تصدر وزارة الحج والعمرة السعودية أنظمة العمل خلال الساعات المقبلة، موضحا أنه بمجرد الإعلان عنها سيكون هناك ضوابط من قبل وزارة السياحة المصرية لتنظيم السفر.

ونوه نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق بأن السعودية سمحت بالقدوم المباشر دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج الدولة قبل الدخول إلى المملكة، ولمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا.

وحول قرار الحجر الصحي المؤسسي 5 أيام فى السعودية، قال إن المسافر الذى تلقى لقاح غير معتمد بالمملكة يقيم 5 أيام حجر فى الفندق المخصص وبعد ذلك يقوم بعمل "pcr"، لتأكد من سلبية العينة.