التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى مستوى قياسي في نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر، مما أثار المزيد من الأسئلة حول ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك بسياسته النقدية.

وجاء معدل التضخم العام عند 4.9% لشهر نوفمبر، بعد أن أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 4.5% من 4.1% في أكتوبر.

ويعتبر الرقم 4.9% هو الأعلى على الإطلاق منذ 25 عامًا، أي منذ بداية تجميع البيانات.

وتأتي البيانات في وقت ينتظر فيه صانعو السياسة المزيد من البيانات حول المتحور الجديد أوميكرون، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا.

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