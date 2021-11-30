متحدث الوزراء: لم نرصد أي حالات امتناع عن العمل

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من تطعيم جميع الموظفين، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي حالات امتناع عن العمل أو إحضار شهادة إثبات تلقي التطعيم.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم الثلاثاء أن جميع التعليمات طبقت بحذافيرها بالنسبة لقرار منع دخول الموظفين غير الملقحين بداية من منتصف نوفمبر الماضي.

وحدد متحدث الوزراء الأماكن التي يسري عليها قرار حظر  تقديم الخدمات للمواطنين  دون تلقي اللقاح اعتبارًا من الغد بأنها تشمل جميع الهيئات الحكومية والمصالح ودواوين المحافظات والمحليات ومكاتب البريد.

وأوضح أن المترو ومحطات الأتوبيس الخاصة بالنقل العام يطبق عليها إلزامية الكمامة وغرامة خمسين جنيهًا لمن لا يرتديها، لافتًا إلى أن البديل أمام المواطن الذي لم يسجل على موقع تلقي اللقاح  هو التوجه لأقرب محطة مترو أو مركز شباب.

متحدث الوزراء لقاح كورونا المستتشار نادر سعد

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