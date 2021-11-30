رامي رضوان لـ ابنة رشوان توفيق: "إيه الجحود ده"

توك شو
رامي رضوان
رامي رضوان
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علق الإعلامي رامي رضوان على الخلاف بين الفنان رشوان توفيق وابنته أيه وزوجها وحفيده حول ممتلكات الفنان القدير قائلًا: "القلب يئن من الآلم والحزن، أن يحدث ذلك داخل أسرة، وصراع على الممتلكات ومازال الأب على قيد الحياة".

وقال "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء إن   رشوان توفيق قال إنه يريد الصلح مع ابنته، معقًبا: “رجل طيب، ووجهه كله نور، وصفاء قلبه جعله يريد الصلح مع ابنته ويقول لها أهلا وسهلًا لكن الطرف الأخر لم يرد..قلبى على ولدى انفطر وقلب ولدى عليا حجر”.

وأضاف أن ابنته هبة رشوان قالت إن شقيقتها لم ترد، معقبا: "إيه الجحود ده.. تغور الفلوس.. الاب والأم يتشالوا على الرأس ورجليهم تتباس".

ونوه بأن حفيد الفنان القدير، خرج في لقاءات تلفزيونية يتحدث عن أملاك رشوان توفيق وتصرفه فيها، وهذا أمر قاسي ومؤسف وبشع

الإعلامي رامي رضوان رشوان توفيق

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