البيت الأبيض يأمل بأن تفرج “أوبك+ ”عن إمدادات من النفط لتلبية الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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يأمل البيت الأبيض بأن تقرر الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ الإفراج عن إمدادات من النفط لتلبية الطلب عندما تجتمع هذا الأسبوع، مضيفا أنه لشيء يبعث على الإحباط أن تهبط أسعار النفط دون هبوط مماثل في أسعار البنزين في محطات الوقود.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في ايجاز صحفي "نعم، نحن محبطون. نحن محبطون لأنكم شهدتم انخفاضا في أسعار النفط ولم تروا انخفاضا في أسعار البنزين."

وأضافت أن البيت الأبيض على اتصال منتظم مع الدول الأعضاء في أوبك ويأمل بأنها ستتخذ إجراءات أثناء اجتماعها غدا الأربعاء.

وقالت ساكي "يحدونا الأمل بأنهم سيفرجون عن إمدادات لتلبية الطلب في السوق."

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