معرض "صُنع في منطقة عجمان الحرة" يختتم فعالياته بنجاح

اختتمت منطقة عجمان الحرة فعاليات معرض "صنع في منطقة عجمان الحرة" الذي استمر ثلاثة أيام،، وذلك في المقر الرئيسي للمنطقة الحرة.

شكَّل المعرض منصةً مثالية لعرض وترويج وتسويق منتجات وخدمات أعضاء مجتمع الأعمال لدى المنطقة الحرة، وتعزيز التواصل وتوسيع نطاق الشراكات بين شركاء الأعمال. وتخلل المعرض، الذي استقطب 30 جهة، تنظيم فعاليات متنوعة اشتملت على أنشطة ترويجية وعروضًا تقديمية و4 ورش تفاعلية و4 حلقات نقاشية، إلى جانب إطلاق منتج جديد وتوقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين مجموعة من شركاء الأعمال، بما فيها مذكرة تفاهم بين شركتي "Infinity Garment Manufacturing" و"BP Socks Factory"، وبينشركتي "Fine Care" و"Dupharma".

وأكد سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أن دور المعرض لم يقتصر على ترويج منتجات وخدمات شركاء الأعمال، بل قدَّم منصةً استراتيجية لتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين أعضاء مجتمع الأعمال من جهة، وبينهم وبين الشركاء المحتملين منجهةٍ أخرى، فضلًا عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات على اختلاف قطاعاتها، واستعراض أحدث الاتجاهاتالاقتصادية المستجدة، ومشاركة الخبرات وتبادل الرؤى حول الوسائل والأدوات الكفيلة بإنجاح المشروعات التجارية والاستثمارية.

وأضاف السويدي ان معرض "صنع في منطقة عجمان الحرة" يأتي في إطار التزام حرة عجمان بتوفير السبل الضامنة لتعزيز نمو شركاء الأعمال وتوسعهم عبر رفدهم بالأدوات التي تسهل ترويج منتجاتها وحلولهم ونفاذها إلى الأسواق، وتشجيعهم على رفع مستوى الشراكةوتبادل الخبرات فيما بينهم.

و أعرب السويدي عن سروره بما حظي به المعرض من مشاركة واسعة من الشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقرًا لها مشيرا إلى ان ماشهده من توقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون يمهد لبناء شراكاتٍ استراتيجية. مؤكدا على سعي حرة عجمان في إطلاق المبادرات الرامية لزيادة زخم الأنشطة التجارية وتحفيز مجتمع الأعمال المحلي، لا سيما ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع رؤيتها التي تستهدف تعزيز الحركة التجارية واستقطاب المزيد من الاستثماراتوالشركات الإقليمية والعالمية لترسيخ مكانة المنطقة الحرة كوجهةٍ رائدة للأعمال ودعم الرؤى الوطنية للتنمية وتنويع موارد الاقتصاد على المستويين المحلي والاتحادي.