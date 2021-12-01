الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وتوجه هذا التحذير (فيديو)

توك شو
حالة الطقس- ارشيفية
حالة الطقس- ارشيفية
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبل، مشيرًا إلى أنه بداية من اليوم الأربعاء سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى 10 درجات مئوية.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الانخفاض سوف يشمل جميع أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار والليل.

وأشار شاهين، إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 21 و22 درجة مئوية على السواحل الشمالية، فيما تسجل ما بين 22 و23 درجة العظمى والصغرى 15 درجة على القاهرة والوجه البحري.

وأوضح، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري ولكن لن تكون مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية للمواطنين، لافتًا إلى أن الأماكن المكشوفة وذات الطبيعة الصحراوية عادة ما تقل فيها درجات الحرارة عن الأماكن المزدحمة والمتكدسة بواقع درجتين مئوية.

 

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