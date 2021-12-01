عاجل.. أول تعليق من الرئيس الأمريكي على حادث إطلاق النار في "ثانوية أكسفورد"

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية أكسفورد العامة في ولاية ميتشجان، مؤكدًا أنه يتضامن مع الضحايا.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قلبي يخاطب عائلات كل أولئك الموجودين في أكسفورد، ميشيجان وهم يعانون من حزن لا يمكن تصوره لفقدان أحد أفراد أسرته”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “ما زلت على اتصال وثيق مع فريقي حيث تظهر معلومات جديدة حول إطلاق النار المأساوي في المدرسة”.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث إطلاق نار في ثانوية أكسفورد العامة في ولاية ميشيغان، وأنه جرى اعتقال المشتبه به، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت قوات الشرطة إن وقوع إطلاق النار تم قبل الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة وفرق الإسعاف إلى الموقع، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال المشتبه به الرئيسي، وأنه لا يوجد مشتبه بهم آخرون.