مروان خوري: لم أتشرف بلقاء العملاقة فيروز في حياتي

الفجر الفني
مروان خوري
مروان خوري
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قال الفنان مروان خوري، إنه لم يتشرف من قبل بلقاء السيدة فيروز في لبنان، لأنه في هذا الوقت كان شخص لا يسعي إلي الذهاب لأحد أو مقابلة كبار النجوم.

وأعرب في لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة “دي إم سي”،  عن أمله في مقابلة الفنانة فيروز، لافتًا إلى أنه بسبب ضيق الوقت وكثرة السفر والحفلات لم يستطع القيام بذلك.

كان خوري، كشف مدى حبه لمصر قائلا إنها البلد الوحيد الذى يأتي إليها دون فرقته.


وأوضح أن سبب عدم اصطحابه فرقته خلال زيارته مصر لأنها منشأ الموسيقى، مضيفا: "علاقتي بمصر مثل علاقتي بذاكرتى وأهلى، فذاكرتى الفنية هى مصر مثل عبد الوهاب ووردة وعبد الرحمن الأبنودي".

وأكد  أنه متشبع بالموسيقى، ووالدته هى من ربته على الموسيقى، مضيفا: "بالمناسبة كان صوتها جميل".

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