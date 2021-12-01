سمعة العنبتاوي يشارك في «الاختيار 3» بالماراثون الرمضاني المقبل

يشارك الفنان سمعة العنبتاوي ضمن فريق عمل مسلسل "الاختيار 3"، في موسم دراما رمضان المقبل مع النجم أحمد السقا.

وخاض العنتباوي، العديد من الأعمال الفنية خلال مشواره الفني وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره لعدة دقائق إلا أنها تركت بصمة فنية، وبصمة أخرى لدي المشاهد وحققت ردود فعل كبيرة.

ويواصل الفنان "سمعة العنبتاوي" الظهور فى السباق الرمضانى من خلال أعمال أخرى في الدراما الخليجية، حيث يستعد للمشاركة فى موسم 2022، بعمل لم يتم الأستقرار على اسمه حتى الآن، ومن المقرر اختيار فريق العمل خلال الفترة القادمة، استعدادًا لانطلاق التصوير.

يشار إلى أن عدد كبير من نجوم الفن قد بدأوا في حجز مقاعدهم مبكرًا فى السباق السنوي الرمضانى 2022، حيث يستعدون حاليًا من الإنتهاء التحضيرات المبدئية لأعمالهم القادمة، سواء شكلت أجزاء ثانية لأعمال تم التنويه عنها الموسم الماضى مثل « الأختيار، هجمة مرتدة والمداح»، أو مسلسلات جديدة لم يتم الأستقرار على اسمها النهائى حتى الآن.