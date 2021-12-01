مادلين طبر تفتتح معرض(خيال فنان ٢) للفن التشكيلي غدا ببرج القاهرة

الفجر الفني
مادلين طبر
مادلين طبر
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 تفتتح النجمة مادلين طبر،  معرضا للفن التشكيلي يقام للمرة الأولى ببرج القاهرة اليوم الأربعاء في تمام الساعه ٦ مساءً.

 

يشارك في المعرض نخبة من الفنانين من الدول العربية منها السعودية، الامارات، المغرب،واليمن، والعراق، والسودان.

 

و مشاركة فنانين من moscowروسيا ومشاركة الاتحاد الاورواسيوى 
تنظيم المعرض تعاون بين رؤى عربية برئاسة أحمد جمال 
و التوثيق الالكترونى برئاسة
*أحمد غويية* والاتحاد الاورواسيوي من قبل الفنان الروسي
Russian artist aviginee mackeen افجينى ماكين 
وجاليرى لمسة فن بجدة برئاسة الفنانة ياسمين حميد والفنانة سلوناس داغستاني والفنانة نسرين بغدادي 
و جمعية بلا حدود  بفرنسا برئاسة الفنانة نعيمة السبتي

وسوف يتم عمل ورشة رسم فى ساحة البرج من نخبة من الفنانين التشكيليين يوم ٣ ديسمبر الموافق الجمعة
وبحضور الدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة
ووكيل وزارة الآثار دكتور خالد أبو الحمد 
ورائدة الفن التشكيلي بالمدينة المنورة مريم مشيخ

معرض ثقافة مادلين طبر
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