مادلين طبر تفتتح معرض(خيال فنان ٢) للفن التشكيلي غدا ببرج القاهرة

تفتتح النجمة مادلين طبر، معرضا للفن التشكيلي يقام للمرة الأولى ببرج القاهرة اليوم الأربعاء في تمام الساعه ٦ مساءً.

يشارك في المعرض نخبة من الفنانين من الدول العربية منها السعودية، الامارات، المغرب،واليمن، والعراق، والسودان.

و مشاركة فنانين من moscowروسيا ومشاركة الاتحاد الاورواسيوى

تنظيم المعرض تعاون بين رؤى عربية برئاسة أحمد جمال

و التوثيق الالكترونى برئاسة

*أحمد غويية* والاتحاد الاورواسيوي من قبل الفنان الروسي

Russian artist aviginee mackeen افجينى ماكين

وجاليرى لمسة فن بجدة برئاسة الفنانة ياسمين حميد والفنانة سلوناس داغستاني والفنانة نسرين بغدادي

و جمعية بلا حدود بفرنسا برئاسة الفنانة نعيمة السبتي

وسوف يتم عمل ورشة رسم فى ساحة البرج من نخبة من الفنانين التشكيليين يوم ٣ ديسمبر الموافق الجمعة

وبحضور الدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة

ووكيل وزارة الآثار دكتور خالد أبو الحمد

ورائدة الفن التشكيلي بالمدينة المنورة مريم مشيخ