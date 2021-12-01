سعر برميل النفط الكويتي يتراجع 2.7 دولار

تراجع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 2.72 دولار أمريكي، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية.

وسجل سعر برميل النفط الكويتي في تعاملات الأمس 72.14 دولار، مقابل 74.86 دولار في تداولات يوم الاثنين.

ويتزامن ذلك مع تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأسود بضغط تداعيات تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السلالة الجديدة لفيروس "كورونا" أكثر قابلية للانتشار من السلالة الأصلية أم لا.

وقالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" إن التحالف قرر تأجيل الاجتماعات الفنية إلى وقت لاحق هذا الأسبوع، ما يمنحهم مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير "أوميكرون" على معدلات الطلب على النفط وأسعاره.

وعالميًا، انخفض خام برنت 2.87 دولار ليبلغ 70.57 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.77 دولار لتبلغ 66.18 دولار.