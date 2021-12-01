الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وأمطار بهذه المناطق

تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر لعام 2021، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة اليوم وأمطار في عدة مناطق متفرقة، معلنة أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



شبورة مائية

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة واضطراب ملاحة

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.