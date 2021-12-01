السعودية تعتزم إنشاء محطة كهرباء نووية

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خالد العيسى، إن المملكة العربية السعودية بصدد إنشاء محطة كهرباء نووية.

وأضاف خلال لقائه عبر برنامج "في العلن"، على قناة السعودية، حسب حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الرقابة النووية موجودة في المملكة منذ أواخر الخمسينيات.

كما أفاد باهتمام الهيئة بحماية الإنسان من أي إشعاع، مشيرًا إلى أن الخطورة تكمن في زيادة الجرعة الإشعاعية.

ولفت "العيسى" إلى وجود خطة وطنية للاستجابة للطوارئ النووية، منوهًا بأن مجالات تركيز الهيئة تشمل التعدين والصناعات البترولية، والمجال الطبي، والعلاج الإشعاعي.

وذكر "العيسى" أن المملكة بها 140 محطة لمواجهة التسرب الإشعاعي بالمملكة، فضلا عن وجود خطة لزيادة العدد إلى 500 محطة.