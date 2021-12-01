رئيس جامعة القاهرة يجتمع مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع وفد من ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لبحث سبل تطوير العمل بمشروع مركز التميز العلمي بكلية الزراعة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تحقيق نجاح عمل المركز وإعطاء دفعة للمركز لتطوير قطاع الزراعة في مصر، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة السابق، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة.

يأتي الاجتماع استجابة لرغبة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في التعاون المشترك مع الخبرات الأكاديمية والبحثية لجامعة القاهرة في المجال الزراعي ووضع أجندة مشتركة للبحوث الزراعية.

وناقش الاجتماع، تطوير العمل بمشروع مركز التميز العلمي بكلية الزراعة للمساهمة في دعم وتطوير البحث العلمي في المجال الزراعي بما يواكب الخطة القومية للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد القومي المصري.

وتناول الاجتماع تأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على العمل وفقًا للنظم العامة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية والعمل في هذا الإطار والالتزام به.

وخلال الاجتماع، تم طرح أفكار جديدة لتطوير عمل مركز التميز العلمي بكلية الزراعة، وسد الفجوة بين سوق العمل والأبحاث العلمية، وبناء العلاقات بين مجتمع التعليم والقطاع الخاص وصانعي السياسات، والربط بين البحوث التطبيقية وتبادل الخبرات لتوظيف الإمكانيات في مواجهة التحديات الموجودة في السوق المحلي، وتقديم حلول تطبيقية، وتطوير العملية البحثية والمساهمة في خدمة أغراض التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مركز التميز العلمي بكلية الزراعة، يعمل في المشاريع العملاقة التي وضعتها الدولة، مثل تطوير طرق الزراعة باستخدام الصوب الزراعية، والإستزراع السمكي، والثروة الحيوانية وتربية الماشية، وتحسين الإنتاج الداجني، واستصلاح الأراضي بالطرق المتطورة، واستخدام الطرق الحديثة للتسويق الزراعي، وبناء جسور التواصل مع كافة العاملين بالقطاع الزراعي لرفع كفاءة هذا القطاع، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.