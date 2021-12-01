7 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء.. تعرف عليهم

9 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء.. تعرف عليهم

يبحث العديد من المواطنين عن طرق لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء، الذي يهل علينا قريبا، حيث يتفاجئ المواطنين بارتفاع أسار الفواتسر وخاصة ف الشتاء ولا يعرفون ما الشبب في ذلك، لذا إليكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفتورة:



1- يجب الاستفادة من ضوء النهار وفتح النوافذ في الصباح لترشيد لاستهلاك وخفض الإنارة.



2- يجب غلق المصابيح في الغرف الخالية وعدم تركها.



3- تشغيل غسالة الملابس أكثر من مرة بكميات قليلة يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، يجب تشغيلها بحذر لتفادي ارتفاع قيمة الفاتورة.



4- يجب عدم ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن استمراره يستهلك كهرباء أكثر.



5- عدم فصل التغذية عن التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام بنزع الفيشة وليس باستخدام الريموت يستهلك كهرباء أكثر.



6- عند الانتهاء من استخدام لريسيفر والكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت يجب فصل الفيشة من المنبع.



7- تشغيل الدفاية على درجة حرارة مرتفعة يستهلك كهرباء أكثر.