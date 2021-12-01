موعد مباراة منتخب مصر ولبنان اليوم فى كأس العرب والقنوات الناقلة

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مباراة مصر ولبنان
مباراة مصر ولبنان
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يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العرب 2021، عصر اليوم الأربعاء، حينما يواجه نظيره اللبناني، في أولى مباريات المجموعة الرابعة، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

منتخب مصر ولبنان

وتنطلق مباراة مصر ولبنان اليوم الأربعاء، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والـ5 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أرضية استاد "الثمامة".

موعد مباراة منتخب مصر ولبنان

ويلعب منتخب مصر ولبنان أولى مباريات المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبي الجزائر والسودان، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى دور الثمانية من كأس العرب.

مواجهات مصر ولبنان

وواجه منتخب مصر نظيره اللبناني في 7 مناسبات، تنوعت بين المواعيد الودية والرسمية، ويتفوق الفراعنة على لبنان بالفوز في 5 لقاءات ينما تعادلا في واحدة.

مشاهدة مباراة منتخب مصر ولبنان

 

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ولبنان

 

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات

 

التردد: 11013

 

معامل الاستقطاب: أفقي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

 

تردد قناة beI SPORTS HD 1 على سهيل سات

 

التردد: 11547

 

معامل الاستقطاب: عامودي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

 

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات

 

التردد: 11054

 

معامل الاستقطاب: أفقي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

 

تردد قناة beI SPORTS HD 2 على سهيل سات

 

التردد: 11585

 

معامل الاستقطاب: عامودي

 

معدل الترميز: 27500

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

 

انطلاق بطولة كأس العرب ومباراة مصر ولبنان

 

وانطلقت بطولة كأس العرب 2021، يوم أمس الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأقيمت عدة مباريات، وشهدت إثارة كبيرة.

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