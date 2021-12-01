تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان اليوم فى كأس العرب

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان، يخض المنتخب الوطني أولىب مبارياته في بطولة كأس ارعرب 2021 المقامة في قطر، اليوم الأربعاء، الموافق الأول من ديسمبر أمام نظيره اللبناني.

مصر ولبنان في أولى مباريات المجموعة الرابعة

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العرب، عصر اليوم الأربعاء، بمباراة لبنان،في أولى مباريات المجموعة الرابعة، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، كما يلتقي الجزائر مع السودان بنفس المجموعة.

موعد مباراة منتخب مصر ولبنان

وتنطلق مباراة مصر ولبنان اليوم الأربعاء، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والـ5 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أرضية استاد "الثمامة".

مشاهدة مباراة منتخب مصر ولبنان

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ولبنان

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beI SPORTS HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

معامل الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات

التردد: 11054

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beI SPORTS HD 2 على سهيل سات

التردد: 11585

معامل الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2