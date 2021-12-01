"هب لمن تحب ودع الأمر لنا".. بنك ناصر يطلق حساب الهبة المشروطة

أوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه في ضوء استراتيجية البنك الرامية لجذب شرائح من العملاء تمثل خدماتهم خدمات مجتمعية أسرية طرح البنك منتج جديد للعملاء وهو حساب الهبة المشروطة تحت شعار "هب لمن تحب ودع الأمر لنا".

وقد أجازت دار الإفتاء بالفتوي رقم 348 لسنة 2020 هذا الحساب شرعًا وما يتضمنه من بنود ومنها احتفاظ الواهب بحق التصرف في الشهادات والودائع والأوعية الادخارية طوال حياته دون الرجوع للموهوب له كذلك حق تجديدها بصفة دورية ومنتظمة طيله حياته.



وعن تفاصيل الحساب أوضح عشماوي للعميل الحق في وهب شخص آخر شهادات استثمارية أو ودائع أو أي من الأوعية الإدخارية المختلفة الموجودة بالبنك مع احتفاظ العميل بحق التصرف في هذه الهبة في أي وقت وله الحق فى احتفاظه بالعوائد الناتجة من هذا الحساب لصالحة طوال فترة حياته فالإنسان حر في ماله وفق الضوابط الشرعية بحيث لا يخالف شرع الله عز وجل حيث يتمتع أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار فالأب له الحق ان يضمن حياة كريمه لبناته بعد وفاته أو في اثناء حياته بشرط أن لا يدخل فى الميراث بنية حرمان باقي الورثة.



وأفاد عشماوي بأن البنك يحرص علي تقديم مجموعة من الحسابات المصرفية التي تتوافق مع احتياجات العملاء وذلك من خلال فروع البنك المختلفة، حيث سبق وقدم البنك "حساب بنت الملك" بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية وهو عبارة عن دفتر استثماري للفتيات الأولى بالرعاية تقوم الكنيسة بفتحه بهدف المساعدة في تكاليف الزواج، فهو "هبة مشروطة" بزواج الفتاة علي أن يكون من له حق الإيداع أو السحب هو الراهب في الكنيسة التابع لها الفتاة وتحصل الفتاة على قيمة الحساب عندما تتزوج من خلال تقديم وثيقة الزواج.

والجدير بالذكر أن البنك تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي يقود فلسفة الشمول المالي لتحقيق سياسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر رعاية وخاصة الايتام لتوفير حياة طبيعية تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيئ ليكون عنصرًا فاعلًا وتلمس حاجاتهم والأخذ بأيديهم من خلال فتح حسابات استثمارية كهبة مشروطة تحت مسمي منظومة "أولادنا مستقبلنا" لدعم الايتام حيث تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون لدعمهم منها بروتوكول مع المؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية وآخر مع الجمعية الشرعية بالإضافة إلى قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بهدف فتح حسابات استثمارية تحت الطلب بأسماء كريمي النسب والأيتام والتي اشترط القانون ضمن إجراءات تسليم كريمي النسب لأسرة بديلة فتح حساب باسمه في بنك ناصر الاجتماعي.

