أمطار خفيفة.. أخبار حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، كما يلي:



أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 ديسمبر:

تتوقع الأرصاد تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتتوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بجانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة



اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4.5 متر

أخبار حالة الطقس يومي الخميس والجمعة (2و3 ديسمبر)

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أخبار حالة الطقس السبت 4 ديسمبر:

وقالت الأرصد الجوية تتعرض البلد لشوائب عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة

أخبار حالة الطقس الأحد 5 ديسمبر:

وأكدت الأرصاد تعرض البلاد لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

أخبار حالة الطقس الإثنين 6 ديسمبر:

ومن المتوقع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.