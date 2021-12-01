تراجع عدد السفن المستقبلة بـ "موانئ" قطر 10.3% خلال نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 تراجع عدد السفن المستقبلة في دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 10.25% على أساس سنوي.

وحسب بيان للشركة القطرية لإدارة الموانئ اليوم الأربعاء، بلغ عدد السفن المستقبلة في الشهر الماضي 289 سفينة، مقابل 322 سفينة خلال نوفمبر عام 2020.

وبشأن الحاويات النمطية فقد بلغ عددها في نوفمبر الماضي نحو 124.92 ألف حاوية، مقارنة بـ133.40 ألف حاوية في نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 6.36%.

وفيما يلي إنفوجرافيك الشركة القطرية لإدارة الموانئ يعرض أداءها خلال الشهر السابق:

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