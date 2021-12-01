لخدمة 5 مراكز.. تخصيص مكتب حجز قطارات نوم بمحطة نجع حمادي

قال أحمد قاسم، رئيس حركة القطارات بمحطة سكك الحديد بنجع حمادي، بمحافظة قنا، إنه تم تخصيص مكتب حجز بقطارات النوم، لخدمة أهالي المركز ومراكز شمال محافظة قنا.

وأوضح رئيس حركة القطارات بمحطة نجع حمادي، أنه في السابق كان يستلزم حجز القطارات من محطة قنا، أو التواصل هاتفيًا من محطة نجع حمادي بمكتب قطارات النوم في محطة قنا، الأمر الذي يكلف الوقت والجهد.

وتابع أنه حاليا قام المسؤولين بهيئة السكك الحديدية، بتخصيص مكتب خاص لحجز قطارات النوم، وتخصيص أماكن محددة للمسافرين من نجع حمادي، تيسيرًا على المواطنين.

يذكر أن أسعار تذاكر قطارات النوم وقيمتها من القاهرة إلى سوهاج ونجع حمادي وقنا أو العكس:

1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 575 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 350 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 300 جنيه.

2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 635 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 380 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 330 جنيها.