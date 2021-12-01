نفط عُمان يرتفع 19 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم، بواقع 19 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير، ارتفع إلى 71.07 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 70.88 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس المقبل 69.92 دولار للبرميل، بارتفاع 9 سنتات للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 69.83 دولار للبرميل.

وكان آخر سعر لنفط عُمان في العقود الآجلة تسليم شهر يناير عند 70.62 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يناير / كانون الثاني القادم، بنسبة 3.69 بالمائة، ليصل إلى 68.82 دولار للبرميل، رابحًا 2.44 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 3.87 بالمائة، ليصل إلى مستوى 71.91 دولار للبرميل، بمكاسب 2.68 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.