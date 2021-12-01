الشوط الأول.. الجزائر تتفوق على السودان بثلاثية نظيفة في كأس العرب

الفجر الرياضي
الجزائر
الجزائر
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إنه ي المنتخب الجزائري الشوط الأول متفوقا على نظيره منتخب السودان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

 

وسيطر المنتخب الجزائري على الشوط الأول بشكل كامل حيث لم يسمح للمنتخب السوداني بتشكيل أي خطورة على مرماه خلال الـ45 دقيقة الأولى.

 

افتتح التسجيل بغداد بونجاح مهاجم السد القطري في الدقيقة 12 ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 39.

 

وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43 سجل المدافع جمال الدين بالعمري الهدف الثالث من ضربة رأسية بعد استغلاله عرضية ياسين براهيمي من الركلة الركنية.

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