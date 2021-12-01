ارتفاع الذهب بفعل تراجع عوائد السندات الأميركية



ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 1 ديسمبر مدعومة بالإقبال على الملاذات الآمنة بسبب تراجع عائدات السندات وعدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي نتيجة انتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1778.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% لتسجل 1780.60 دولار.

وانخفض الذهب أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في شهر بعد أن قال جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي إن البنك سيبحث ما إذا كان سينهي حملة شراء السندات في وقت أبكر من المتوقع خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر كما أشار إلى إن كلمة "مؤقت" لم تعد معبرة بدقة عن وضع التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.82 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.9% إلى 942.59 دولار بينما زاد البلاديوم 0.7% إلى 1751.02 دولار.