أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%



ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% الأربعاء 1 ديسبمر، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة السابقة، مع استعداد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور أوميكرون.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم بعد الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وقبل اجتماع يوم الخميس لأوبك+ التي تجمع أوبك مع حلفاء من بينهم روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار بما يعادل 2.7% إلى 71.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش بعد هبوط بـ 3.9% أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.71 دولار أو 2.6% إلى 67.89 دولار للبرميل بعد هبوطها 5.4% أمس.

هذا وتشير البيانات إلى أنه حتى وإذا وافقت أوبك+ على المضي قدما في زيادة الإمدادات المزمعة في يناير كانون الثاني، فقد يجد المنتجون صعوبة في إضافة هذا القدر.

فقد خلص مسح لرويترز إلى أن أوبك ضخت 27.74 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن ذلك كان أقل من الزيادة البالغة 254 ألف برميل يوميا المسموح بها لأعضاء أوبك بموجب اتفاق أوبك+.