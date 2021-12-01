ارتفاع الأسهم اليابانية وسط تداولات متقلبة



ارتفعت الأسهم اليابانية الأربعاء 1 ديسمبر وسط تداولات متقلبة بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر الكبيرة، لكن القلق بشأن تأثير المتحور أوميكرون حد من المكاسب.

وتشهد السوق تقلبا إذ يتوخى المستثمرون الحذر وسط الشكوك بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا عقب تأكيد ظهور أول إصابة في اليابان أمس الثلاثاء، بعد يوم من إغلاق الحدود أمام جميع الوافدين الأجانب في واحدة من أشد الإجراءات الاحترازية في العالم.

وأنهى المؤشر Nikkei تعاملات اليوم مرتفعا 0.41% إلى 27935.62 نقطة بعدما صعد 1% تقريبا، وعوض المؤشر Topix الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليرتفع 0.44% إلى 1936.74 نقطة.

وخسر مؤشر Nikkei نحو 5.7% في الجلسات الثلاثة الماضية بينما تراجع Topix بـ 4.8%.