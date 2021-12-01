حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق الأول من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يسود حالة الطقس اليوم حرارة معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأوضحت الأرصاج أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس اليوم

وأشارت "الأرصاد" إلى وجود فرصة لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة، كما يتوقع أن يشهد البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50:65 كم/ساعة.

حالة الطقس والبحرين المتوسط والأحمر

ولفتت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر

القاهرة 23 15

الإسكندرية 21 15

وادي النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 23 16

دمنهور 22 14

بلطيم 22 15

مطروح 22 15

السلوم 19 14

سيوة 20 14

بورسعيد 21 14

دمياط 21 14

الزقازيق 22 15

المنصورة 21 15

الإسماعيلية 23 15

السويس 23 15

العريش 22 16

رفح 21 16

رأس سدر 24 16

نخل 21 11

نويبع 25 16

طابا 20 15

كاترين 21 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 27 15

الغردقة 28 16

مرسى علم 28 16

الفيوم 23 14

بني سويف 23 12

المنيا 23 12

أسيوط 24 11

سوهاج 25 12

قنا 27 12

الأقصر 31 12

أسوان 31 13

إدفو 31 16

أبو سمبل 30 15

الوادي الجديد 26 14

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20