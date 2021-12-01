5 أمتار

وضع حاجز رملي بعد خروج الأمواج إلى كورنيش الإسكندرية (صور)

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حاجز رملي لمنع غرق
حاجز رملي لمنع غرق الإسكندرية
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قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف،  على وضع أجولة من الرمال على مناطق بكورنيش المحافظة، وذلك بعد ارتفاع أمواج البحر إلى 5 أمتار، ووصول سرعة الرياح إلى 65 كم في الساعة، وذلك مع بدء نوة قاسم.

وقد حرص اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على التواجد لمتابعة استعداد شركة الصرف الصحي لنوة قاسم، كما حرص على متابعة قيام سيارات اللوادر بكسح المياه الناتجة من خرج الأمواج ووضع حاجز رملي لمنع خروجها مجددا.

وكان قررت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية. 

وقد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات. 

كما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات الموجودة بمينائي الإسكندرية والدخيلة. 

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