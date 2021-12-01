مشاهدة مباراة مصر ولبنان اليوم بث مباشر في بطولة كأس العرب

تنطلق بعد قليل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب لبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

يدخل منتخب مصر اللقاء بهدف الفوز على نظيره اللبناني من أحل حصد أول ثلاثة نقاط في المجموعة واستغلال الفوارق الكبيرة بين المنتخبين.

ويحاول كيروش الوقوف على مستوي أداء بعض اللاعبين المنضمين حديثا للمنتخب من أجل التحضير والاستعداد للمواجهة المنتظرة والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاء تشكيل المنتخب المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.