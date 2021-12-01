كأس العرب.. الجزائر يقسو على السودان برباعية ويتصدر مجموعة مصر مؤقتًا

حقق منتخب الجزائر اليوم الأربعاء، الموافق الأول من ديسمر، فوزًا كبيرا على نظير السودان في أولى مباريات المجموعة الرابعة برباعية نظيفة في بطولة كأس العرب 2021.

منتخب الجزائر

وتصدر منتخب الجزائر المجموعة الرابعة التي تضم مصر ولبنان والسودان، وبانتظار مباراة مصر ولبنان والتي تنطلق بعد قليل، والتي يترقبها الجمهور المصري والعربي.

فوز منتخب الجزائر

ولعب منتخب الجزائر مباراته اليوم أمام السودان في أولى مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2021، والتي تفوق فيها على الأخير، طوال مجريات اللقاء، وأحرز رباعية نظيفة.

أهداف مباراة الجزائر والسودان

وسجل أهداف الجزائر في مباراة السودان نجم الهجوم بغداد بونجاح الذي سجل هدفين، إلى جانب وجمال بلعمري وهلال العربي سوداني، ليتصدر المجموعة مؤقتا وبانتظار مباراة مصر ولبنان.

بنوجاح مهاجم الجزائر

وتصدر بغداد بونجاح نجم هجوم منتخب الجزائر قائمة ترتيب هدافي بطولة كأس العرب بواقع هدفين ومتساويا مع سيف الجزيري لاعب تونس ونجم الزمالك المصري، وفراس بلعربي.