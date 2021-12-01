أسهم أوروبا تبدأ شهر ديسمبر على ارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مع عودة الباحثين عن الصفقات الرابحة إثر اضطرابات شهر نوفمبر لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن ما إذا كان ظهور أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا سيؤثر على النشاط الاقتصادي في شهور الشتاء.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش متبعا خطى الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة على الأسهم الأمريكية بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة.

وزادت أسهم قطاع التعدين 2% بعد انتعاش أسعار النحاس مع تراجع المخاوف المتعلقة بالمتحور الجديد للفيروس. وقفزت أسهم قطاع النفط 2.1% مع ارتفاع أسعار الخام قبيل اجتماع أوبك الذي سيبحث فيه كبار المنتجين كيفية التصدي لاحتمال نقص الطلب بسبب انتشار أوميكرون.