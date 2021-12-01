المركزي التركي يتدخل في سوق الصرف لدعم الليرة

أعلن البنك المركزي التركي اليوم التدخل في سوق الصرف من خلال بيع عملات أجنبية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن البنك، القول في بيان، إنه تدخل نظرا للحركة "غير الصحية" للأسعار.



وجاء الإعلان وسط تذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي أعقاب الخطوة، ارتفعت الليرة التركية بنسبة 6.27% مقابل الدولار،لتصل إلى 12.65 ليرة لكل دولار، بعدما كانت وصلت لأدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.05 ليرة لكل دولار.



وتجدر الإشارة إلى أن آخر تدخل مباشر للبنك في سوق الصرف كان في يناير من عام 2014 ببيع 3.15 مليار دولار، حسب "الألمانية".



ووفقا لبيانات صدرت الجمعة الماضية، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي إلى 123.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بارتفاع بـ 2.2% عن الشهر السابق.