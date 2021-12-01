اليورو يتذبذب أمام الدولار بسبب المخاوف من "أوميكرون"

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع سعر الدولار قليلا اليوم الأربعاء مع تزايد تذبذب الدولار أمام اليورو إلى أعلى مستوياته هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا وتدعم الدولار بتجدد توقعات رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.03 في المائة إلى 95.997 في الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أقوى أداء شهري منذ يونيو على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن انتشار أوميكرون.

وبلغت تذبذبات الدولار مقابل اليورو أعلى مستوياتها هذا العام مع ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمس الثلاثاء قبل أن يتراجع مع ارتفاع الدولار.

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى أن البنك قد يسرع من وتيرة تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماعه هذا الشهر وأبلغ المشرعين بأن الوقت قد حان للتخلي عن وصف ضغوط الأسعار بالمؤقتة.

وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1325 دولار، حسب "رويترز".

وكانت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا أمس الثلاثاء بإن من المرجح أن تكون اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19 أقل فاعلية في مواجهة المتحور أوميكرون بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة قد أدت إلى ارتفاع الطلب على الأصول الاستثمارية الأكثر أمانا.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني 0.15 في المائة إلى 1.3318 دولار في التعاملات المبكرة في لندن بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر  الماضي أمس فيما يعكس المخاوف المتعلقة بمدى فاعلية اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد.

 

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