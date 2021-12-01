سعر iPhone 13 يرتفع في الأسواق وريلمي تُنافس بقوة في الفئة الإقتصادية!

قامت شركة آبل بإصدار أحدث أجهزتها وهي سلسلة iPhone 13 الجديد والمتوفر بألوان متعددة بتقنيات حديثة تظهر فخامة الجهاز وأناقته، كما يوفر أحدث وأفضل الإمكانيات والخصائص الأخرى المقدمة من شركة آبل.

تشهد الهواتف الجديدة المقدمة من شركة آبل تحديدًا التحسينات والمميزات الكبيرة سواء كانت في التكوين الخارجي للجهاز كالشاشة وألوان الجهاز، أو كانت في الإمكانيات الداخلية للجهاز مثل سعته وقوة البطارية.

وجائت النسخة المطورة من شركة آبل بتحديثات متعددة منها تحديث للكاميرا لأنها أكثر ما تتميز به أجهزة الآيفون هي الكاميرات عالية الجودة.

دائما ما تعمل شركة آبل على إصدار العديد من التحديثات الجديدة لجميع أجهزتها لكي يتمكن العملاء من الحصول على عدة مزايا إضافية جديدة على الهاتف الجوال مع كل إصدار جديد، كذلك في iPhone 13 نجد أنه ينفرد بالعديد من التحسينات والمزايا الجديدة، والتي تتمثل في:

يتوافر بالجهاز تحديثات جديدة في الكاميرا الخلفية والتي تميزة عن الأجهزة السابقة.

تحديثات جديدة في بطارية الجهاز تزيد من قوة تحملها.

يتوافر من الاصدار 3 انواع: ايفون 13 برو، ايفون 13 ميني، ايفون 13 برو ماكس، ايفون 13.

يتوافر منه الوان متعددة.

يتوفر بالجهاز رقائق داخلية تتميز بسرعتها عن الاصدارات السابقة.

به نفس المميزات الموجودة في آيفون 11، وايفون 12 مع بعض التحسينات الإضافية.

تعتبر شركة ريلمي من الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، وهي شركة صينية كانت تابعة لشركة أوبو ثم انفصلت عنها، وقد اقتحمت شركة ريلمي السوق المصري بمنتجاتها المتميزة ودائما طوال العام تقدم إصدارات جديدة من الهواتف المحمولة وبتقنيات عالية من الجودة تنافس بها الشركات الأخرى، كذلك اسعار ريلمي تنافسية مميزة مقارنة بالامكانيات الموجودة بالهواتف.

اسعار موبايلات ريلمي

هواتف ريلمي تختلف أسعارها تبعا لاختلاف الجودة والمواصفات التي تتمتع بها الأجهزة الذكية، وهي تنافس بقوة في الأسواق مع هواتف Xiaomi المُتميزة، وسوف نقدم لكم اسعار هواتف ريلمي:-