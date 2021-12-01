سعر iPhone 13 يرتفع في الأسواق وريلمي تُنافس بقوة في الفئة الإقتصادية!
قامت شركة آبل بإصدار أحدث أجهزتها وهي سلسلة iPhone 13 الجديد والمتوفر بألوان متعددة بتقنيات حديثة تظهر فخامة الجهاز وأناقته، كما يوفر أحدث وأفضل الإمكانيات والخصائص الأخرى المقدمة من شركة آبل.
تشهد الهواتف الجديدة المقدمة من شركة آبل تحديدًا التحسينات والمميزات الكبيرة سواء كانت في التكوين الخارجي للجهاز كالشاشة وألوان الجهاز، أو كانت في الإمكانيات الداخلية للجهاز مثل سعته وقوة البطارية.
وجائت النسخة المطورة من شركة آبل بتحديثات متعددة منها تحديث للكاميرا لأنها أكثر ما تتميز به أجهزة الآيفون هي الكاميرات عالية الجودة.
دائما ما تعمل شركة آبل على إصدار العديد من التحديثات الجديدة لجميع أجهزتها لكي يتمكن العملاء من الحصول على عدة مزايا إضافية جديدة على الهاتف الجوال مع كل إصدار جديد، كذلك في iPhone 13 نجد أنه ينفرد بالعديد من التحسينات والمزايا الجديدة، والتي تتمثل في:
- يتوافر بالجهاز تحديثات جديدة في الكاميرا الخلفية والتي تميزة عن الأجهزة السابقة.
- تحديثات جديدة في بطارية الجهاز تزيد من قوة تحملها.
- يتوافر من الاصدار 3 انواع: ايفون 13 برو، ايفون 13 ميني، ايفون 13 برو ماكس، ايفون 13.
- يتوافر منه الوان متعددة.
- يتوفر بالجهاز رقائق داخلية تتميز بسرعتها عن الاصدارات السابقة.
- به نفس المميزات الموجودة في آيفون 11، وايفون 12 مع بعض التحسينات الإضافية.
تعتبر شركة ريلمي من الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، وهي شركة صينية كانت تابعة لشركة أوبو ثم انفصلت عنها، وقد اقتحمت شركة ريلمي السوق المصري بمنتجاتها المتميزة ودائما طوال العام تقدم إصدارات جديدة من الهواتف المحمولة وبتقنيات عالية من الجودة تنافس بها الشركات الأخرى، كذلك اسعار ريلمي تنافسية مميزة مقارنة بالامكانيات الموجودة بالهواتف.
اسعار موبايلات ريلمي
هواتف ريلمي تختلف أسعارها تبعا لاختلاف الجودة والمواصفات التي تتمتع بها الأجهزة الذكية، وهي تنافس بقوة في الأسواق مع هواتف Xiaomi المُتميزة، وسوف نقدم لكم اسعار هواتف ريلمي:-
- سعر ريلمي 25 نسخة 64 جيجا والرام 4 بسعر 2750 جنية
- ريلمي 7 برو يتوفر بشريحتين و128 جيجا والرام 8 جيجا بايت ويتوفر بسعر 4،748 جنية
- هاتف ريلمي c11 يتوفر شريحتين اتصال 32 جيجا والرام 4 جيجا بسعر 1،990 جنية
- ريلمي c25Y مساحة 64 جيجا و4 الرام وبه شريحتين اتصال بسعر 2،690 جنية
- ريلمي8 بمساحة128جيجا و8 الرام بشاشة6،4بوصة وبه شريحتين اتصال بسعر 4،390 جنية
- ريلمي c21Y مساحة 64 و4 جيجا الرام وشاشة 6،5 بوصة يتوفر بسعر 2،499 جنية
- موبايل ريمي 5g8 ذاكرة 128 يتوفر بسعر 5،490 جنية
- هاتف ريلمي c21 شبكة الجيل الرابع بذاكرة 64 جيجا يتوفر بسعر 2،520 جنية
- ريلمي c15 يتوفر بسعر 2،590 جنية
- ريلمي 7i يتوفر بسعر 4،090 جنية
- ريلمي 85g يتوفر بسعر 4،690 جنية
- ريلميGt master بسعر 10،950 جنية
- ريلمي7 بسعر 4،125 جنية
- هاتف ريلمي x3 super zoom بسعر 13،800 جنية
- هاتف ريلمي c3i بسعر 2.200 جنية
- ريلمي 6 بسعر 3،999 جنية
- ريلمي x50 5G بسعر 11،000 جنية
- ريلمي 6 برو يتوفر بسعر 4،600 جنية