الأكاديمية العربية تستضيف اجتماع فريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي

في مدينة العلمين

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها فى مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، اجتماعات فريق العمل العربى للذكاء الاصطناعى لمناقشة المسودة الأولى للاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي.

شهد الاجتماع حضور الدكتور خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية، الأستاذة الدكتورة سالي رضوان مستشار وزير الاتصالات رئيس الفريق العربي، سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، السادة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الأمانة الفنية لمجلس وزراء العرب.



وفي كلمته رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بالحضور، مشيرا إلي أن ملف الذكاء الاصطناعي يستحق الإهتمام، وقال: " الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، والمحرك الرئيسى للثورة الصناعية الرابعة".

وقال "عبد الغفار" إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن اتواجد بينكم اليوم في الأكاديمية العربية أحد المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، بيت الخبرة الذراع الفنى، اليوم تكمل الأكاديمية ٥٠ عاما من الريادة والتميز في التعليم والتدريب لخدمة الأمة العربية من دولة المقر جمهورية مصر العربية.

وتابع رئيس الأكاديمية: أرحب بكم في مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التى شيدتها جمهورية مصر العربية علي ساحل المتوسط.

وشدد على أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا من خلال قدرة الآلات والحواسيب الرقمية علي القيام بمهام معينة تحاكى وتشابه تلك التى تقوم بها الكائنات الذكية، من خلال استغلال التطور والتوسع التكنولوجي في مجالات انترنت الاشياء والتوأمة الرقمية.

ولفت إلى أن استراتيجية العمل داخل الأكاديمية تعتمد على الجودة والتميز من خلال أهداف ورؤية بما يتوافق مع التقدم العلمي واحتياجات سوق العمل.



وأكد أن الأكاديمية بفرعها في مدينة العلمين الجديدة، تصبح أول جامعة في مصر تنشىء كلية للذكاء الاصطناعي بهدف دعم الابتكار والإبداع والتعلم الذكى لخلق بيئة محفزة لبناء هذه المهارات الفكرية.

وفي هذا السياق كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية أصدر قرارا بإنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي الذى تستضيفه الأكاديمية العربية بفرعها في مدينة العلمين الجديدة.



من جانبها قالت الأستاذة الدكتورة سالي رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الفريق العربي، اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، علي الحضور واستضافة اجتماعات فريق العمل العربى للذكاء الإصطناعى.

وأوضحت أن الهدف من الإجتماع هو الخروج برؤية للاستراتيجية لعرضها علي المكتب التنفيذي لتكون نواه للاستراتيجية العربية الموحده معربة عن تطلعها لاجتماع بناء ومثمر يخرج برؤية مبدئية تليق بهذا المجتمع المتميز.

من جانبه توجه الأستاذ الدكتور خالد وإلى مدير إدارة تنمية الاتصالات والمعلومات بالجامعة العربية، بالشكر للوفود والمشاركين في الاجتماع كما توجه بالشكر للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية علي الحضور وحسن الاستقبال.

وقال "والي": نتطلع لاستراتيجية موحده للذكاء الاصطناعي تكون إحدى المخرجات للاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات والمقرر أن تنتهى في الربع الأول من العام القادم.

وفي سياق مختلف قام فريق العمل العربى للذكاء الإصطناعى بجولة تفقدية بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة استمعوا خلالها لشرح مفسر عن إمكانيات الفرع والمعامل والمختبرات وقاعات الدرس.

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