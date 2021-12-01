اتحاد الجولف يكشف عن شعار البطولة العربية للجولف

كشف اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين عن شعار البطولة العربية للجولف للرجال رقم 40 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر الجارى بملعب نادى جولف دريم لاند بمدينة 6 اكتوبر.

ويعبر الشعار عن الحضارة المصرية القديمة من خلال كرة جولف فى شكل بشرى ترتدى الزى الفرعونى المميز ويمسك بيده مضرب الجولف.

ويشارك فى البطولة 15 منتخبا عربيا هم حامل اللقب المغرب والامارات والسعودية والبحرين والكويت وتونس وقطر ولبنان والعراق وفلسطين وليبيا والاردن وسلطنة عمان والصومال بالاضافة إلى البلد المضيف ووصيف النسخة الماضية مصر.

وصرح نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربى للعبة تيمور ابو الخير بأن الاستعدادات تجرى على قدم وساق بل أوشكت على الانتهاء تمهيدا لاستقبال الاشقاء العرب خلال الايام القليلة المقبلة.

أوضح قائلا ان هذه البطولة كان مقررا اقامتها فى العام الماضى لكنها تأجلت مثل معظم الاحداث الرياضية الكبرى بسبب فيروس كورونا.

اشار قائلا ان البطولة فى تلك المرة تحظى باهتمام عربى كبير للغاية لا سيما وإنه سيعقد على هامشها اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربى واجراء انتخابات مجلس الادارة للدورة المقبلة.

اضاف قائلا ان اتحاد الجولف فى دورته الجديدة وبتشكيله المكون من رئيس الاتحاد المهندس ايمن حسين ونائبه تيمور ابو الخير والاعضاء غسان قبانى وماهر وهيب والمهندس خالد الصيرفى ومحمد عطاالله وعمر صلاح الطويل يسير على نفس النهج الذى يتماشى مع سياسة الدولة وتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى باستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية على كافة المستويات الاقليمى والقارى والعالمى لتنشيط السياحة الرياضية خاصة والسياحة عامة.

اكد تيمور ابو الخير ان مصر تستضيف العام المقبل بطولتى افريقيا للجولف للناشئين والرجال بالاضافة إلى اعادة احياء الصبغة الدولية لبطولة مصر المفتوحة للهواة بدعوة العديد من الدول الاوربية والافريقية والعربية للمشاركة فى فعالياتها.