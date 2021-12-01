ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 2/12/2021 في مصر

نشرت الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 في مصر، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس غدا

قالت الأرصاد إن طقس الغد لطيف طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، ويأتي طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.

كما أوضحت الهيئة أن طقس الليل مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

العظمى / الصغرى

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 20 13

السلوم 18 13

سيوة 18 13

بورسعيد 21 14

دمياط 21 14

الزقازيق 22 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 20 14

رفح 20 14

رأس سدر 20 14

نخل 20 11

نوبيع 24 15

طبابا 202 15

كاترين 20 11

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 27 16

الفيوم 22 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

أدفو 26 13

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبورماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18