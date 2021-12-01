ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 2/12/2021 في مصر
نشرت الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 في مصر، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد.
حالة الطقس غدا
قالت الأرصاد إن طقس الغد لطيف طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، ويأتي طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.
كما أوضحت الهيئة أن طقس الليل مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
وذكرت الأرصاد أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
درجات الحرارة غدا
العظمى / الصغرى
القاهرة 22 14
الإسكندرية 21 14
وادي النطرون 21 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 21 14
بلطيم 21 14
مطروح 20 13
السلوم 18 13
سيوة 18 13
بورسعيد 21 14
دمياط 21 14
الزقازيق 22 14
المنصورة 21 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 22 14
العريش 20 14
رفح 20 14
رأس سدر 20 14
نخل 20 11
نوبيع 24 15
طبابا 202 15
كاترين 20 11
الطور 24 15
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 25 15
مرسى علم 27 16
الفيوم 22 13
بني سويف 22 12
المنيا 22 12
أسيوط 22 11
سوهاج 23 12
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
أدفو 26 13
أبوسمبل 26 12
الوادي الجديد 25 13
شلاتين 30 18
أبورماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 27 18