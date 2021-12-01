دبلوماسي سابق يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء الإسباني للقاهرة (فيديو)

توك شو
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمصر، قائلا: " العلاقات المصرية الإسبانية طيبة، خاصة أن مدريد داعمة للقضايا العربية بشكل كبير خلال السنوات السابقة" 

 

  وتابع "بيومي"،  خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك تاريخ طويل في العلاقات المصرية الإسبانية منذ حكم العرب للأندلس، مشيرًا إلى أن مدريد تعتز بهذا التاريخ، ولا زالت هناك بصمات عربية في إسبانيا حتى الآن.

 

 ولفت إلى أن مصر عقدت اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، وهذا أزال العوائق الجمركية بين القاهرة ومدريد، مما أدى لزيادة الصادرات لإسبانيا 4 مرات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسباني كبير ودخل مع مصر الكثير من الشركات سواء في نصاعة السيارات أو الأدوات الكهربائية.

 

 وأشار إلى أن تجربة إسبانيا السياحية كبيرة للغاية، ومن الممكن أن تستفيد مصر منها، خاصة أن مدريد قامت بجذب سياح بحجم أكبر من سكانها. 

دبلوماسي سابق السفير جمال بيومي وزير الخارجية رئيس الوزراء الاسباني

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