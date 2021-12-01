عاجل... إصابة ثنائي بيراميدز في مباراة مصر المقاصة

تعرض ثنائي فريق الكرة بنادي بيراميدز عبد الله مجدي وعمر جابر للإصابة خلال المباراة الودية التي جرت أمام مصر المقاصة، بملعب الدفاع الجوي اليوم، وانتهت بفوز الضيوف ٣-٢.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله مجدي أصيب بخلع في الكتف خلال الشوط الثاني من المباراة وخرج مستبدلا، بعد إسعافه ورد الخلع في أرض الملعب.

أشار إلى أن اللاعب سيخضع لمجموعة إضافية من الفحوصات الطبية والأشعة خلال الأيام المقبلة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

أشار الطبيب إلى أن عمر جابر خرج مستبدلا خلال اللقاء الودي بسبب شعوره بآلام على مستوى الركبة حتى لا تتفاقم الإصابة على أن يخضع لأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مانياما الكونغولي يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل سجله المهاجم محمود وادي.